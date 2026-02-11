Naumov tira fuori una foto sono i genitori morti nello schianto aereo | racconta le ultime parole

Maxim Naumov, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, ha mostrato una foto dei suoi genitori morti in un incidente aereo a Washington. La sua emozione è stata evidente, e ha raccontato le ultime parole che si scambiarono prima dello schianto. Naumov ha deciso di condividere quel ricordo in pubblico, lasciando il pubblico senza parole.

