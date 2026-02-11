Naumov tira fuori una foto sono i genitori morti nello schianto aereo | racconta le ultime parole
Maxim Naumov, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, ha mostrato una foto dei suoi genitori morti in un incidente aereo a Washington. La sua emozione è stata evidente, e ha raccontato le ultime parole che si scambiarono prima dello schianto. Naumov ha deciso di condividere quel ricordo in pubblico, lasciando il pubblico senza parole.
Maxim Naumov alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni uniche mostrando dopo la sua prova la foto dei genitori morti nel terribile incidente aereo di Washington.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Naumov Milano Cortina
“A bordo anche il famoso”. Terribile incidente aereo, schianto choc e fiamme: ci sono morti
Un tragico incidente aereo scuote l'attenzione: un jet privato si schianta e prende fuoco poco prima di raggiungere la pista.
Carlomagno, le autopsie sui corpi dei genitori: come sono morti, le ultime ore tra Roma e Anguillara. Caccia al complice del figlio Claudio
In un contesto di indagini delicate, vengono analizzate le cause della morte dei genitori di Claudio Carlomagno attraverso autopsie.
Ultime notizie su Naumov Milano Cortina
Tira fuori una pistola giocattolo e la punta sul professore. Denunciato per minacceLa pistola giocattolo nello zaino, uno studente di 15 anni appena. Entra in classe venerdì mattina, frequenta l'istituto Peano di corso Venezia, tra il quartiere di Barriera di Milano e quello di ... rainews.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.