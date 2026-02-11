ho pattinato guidato dal cielo naumov commuove il mondo con la foto dei genitori morti in aereo

Naumov ha commosso il pubblico con una foto dei genitori morti in un incidente aereo. Dopo la sua esibizione, il pattinatore americano ha mostrato un’immagine di mamma e papà, entrambi ex campioni, tragicamente scomparsi a gennaio 2025 in un incidente che ha fatto 67 vittime. Ha detto che tutti possiamo superare le difficoltà, anche quando la vita ci mette alla prova.

Il singolo momento più commovente dei Giochi è l’immagine di un uomo che parla al cielo, con una foto nelle mani. Maxim Naumov, pattinatore americano, ieri sera ha completato il programma corto – la prima parte della gara maschile, dominata dal fenomeno Malinin – e sorridendo commosso ha mandato parole verso l’alto: “Guardate che cosa abbiamo fatto”. Abbiamo. Lui e i genitori, morti nell’incidente aereo del 29 gennaio 2025, uno scontro nel cielo tra un volo American Airlines e un elicottero dell’Esercito americano: nessuna delle 67 persone a bordo (64 sull’aereo, 3 sull’elicottero) si salvò. A bordo c'erano molti pattinatori con i loro allenatori e familiari, inclusi i genitori di Maxim, i due ex campioni del mondo di pattinaggio Evgenia Shishkova e Vladim Naumov, di 52 e 55 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Maxim Naumov, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, ha mostrato una foto dei suoi genitori morti in un incidente aereo a Washington.

Un anno dopo la tragedia che ha colpito la famiglia Naumov, il pattinatore Maxim si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

