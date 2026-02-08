Lindsey Vonn caduta in Discesa alle Olimpiadi le immagini dell' intervento dell' elisoccorso durante la gara

Durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi, Lindsey Vonn è caduta e ha subito un grave infortunio. La gara è stata interrotta e si sono visti gli interventi dell’elicottero per portarla via. La scena è stata molto tensione, con atleti e spettatori che hanno assistito impauriti.

Caduta choc per Lindsey Vonn col crociato rotto alle Olimpiadi e Discesa interrotta, le urla e l'elisoccorso

Durante la discesa alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lindsey Vonn è caduta rovinosamente, rompendosi il crociato.

Lindsey Vonn, terribile caduta in discesa libera alle Olimpiadi 2026 e addio sogno medaglia

Lindsey Vonn si rompe il sogno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

