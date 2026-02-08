Lindsey Vonn caduta in Discesa alle Olimpiadi le immagini dell' intervento dell' elisoccorso durante la gara

Durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi, Lindsey Vonn è caduta e ha subito un grave infortunio. La gara è stata interrotta e si sono visti gli interventi dell’elicottero per portarla via. La scena è stata molto tensione, con atleti e spettatori che hanno assistito impauriti.

Interrotta la gara di Discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali per il grave infortunio alla campionessa Usa Lindsey Vonn: le immagini.

