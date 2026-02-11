Olimpiadi 2026 | la gioia dei fan per Tina e Milo le mascotte di Milano-Cortina

Alla cerimonia di presentazione delle mascotte delle Olimpiadi 2026, i tifosi si sono stretti intorno a Tina e Milo. I due ermelini sono stati accolti con entusiasmo, scatenando l’allegria tra il pubblico presente al villaggio olimpico di Milano-Cortina. Le mascotte sono diventate subito il centro dell’attenzione, con tante persone che hanno scattato foto e si sono fatte scivolare tra le mani per un selfie.

Al villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, i grandi protagonisti sono Tino e Milo, i due ermellini mascotte delle Olimpiadi invernali. Ogni giorno centinaia di persone non vedono l’ora di riuscire a scattare una foto assieme a loro. Tina, abbreviazione di Cortina, è l’ermellino dal colore più chiaro e rappresenta i Giochi Olimpici, mentre suo fratello minore Milo, abbreviazione di Milano, è il volto dei Giochi Paralimpici. “Nato” senza una zampa, Milo “ha imparato a usare la coda e a trasformare la sua diversità in un punto di forza”, si legge sul sito web delle Olimpiadi. Le due mascotte sono diventate vere star e i loro peluche sono andati subito esauriti nei negozi di merchandising. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Le mascotte delle Olimpiadi 2026, Tina e Milo, sono nate in una scuola media calabrese e sono diventate il simbolo ufficiale dei Giochi Invernali di Milano e Cortina.

Le mascotte Tina e Milo sono state svelate ufficialmente in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

