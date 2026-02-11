Olimpiadi 2026 brutta caduta per la cinese Liu Jiayu nell’halfpipe | portata via in barella

La snowboarder cinese Liu Jiayu è caduta rovinosamente durante le qualificazioni dell' halfpipe alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina ed è stata portata via in barella dopo aver picchiato violentemente il braccio sinistro e la spalla, per poi cadere all'indietro. L'incidente ha bloccato la gara per circa 10 minuti, necessari per l'intervento dei soccorsi. La 33enne di Hegang ha chiuso la manche al 10° posto con il punteggio di 62.75. Prima la statunitense Chloe Kim davanti alla giapponese Rise Kudo e alla sudcoreana Choi Gaon. La finale si terrà giovedì sera a Livigno, in Valtellina. Solo qualche giorno un'altra grande atleta, la sciatrice statunitense Lindsey Vonn è stata vittima di una brutta caduta che le ha causato la frattura complessa alla tibia della gamba sinistra.

