Paura per Liu Jiayu | il salto la caduta lei ferma sulla neve shock a Livigno Ecco cos' è successo

La snowboarder cinese Liu Jiayu ha avuto un incidente durante le qualificazioni dell’halfpipe a Livigno. La donna ha eseguito un salto che si è concluso con una caduta violenta sulla neve. Sono stati minuti di grande tensione, mentre lei rimaneva ferma a terra, visibilmente scossa. Ora si attende di conoscere le sue condizioni.

La snowboarder cinese Liu Jiayu, veterana trentatreenne già vincitrice della medaglia d’argento ai Giochi del 2018, durante le qualificazioni dell’halfpipe femminile a Livigno ha subito un grave infortunio cadendo durante il suo ultimo trick e restando a terra per lunghi e spaventosi minuti. Durante la sua seconda run, la cinese stava cercando di ottenere un tempo sufficiente per qualificarsi tra i migliori 12 e accedere alla finale, quando proprio sull’ultimo salto la sua tavola ha agganciato la neve in modo innaturale, in una frazione di secondo che l’ha sbilanciata in avanti nell’atterraggio e le ha fatto completamente perdere il controllo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chinese snowboarder Liu Jiayu suffered a heavy fall during qualifying in the Olympic women's halfpipe. Medical staff later said Liu was unlikely to have suffered a cervical spine injury, with the injury believed to be related to head impact. - facebook.com facebook

Incidente per Jiayu Liu atleta cinese nella seconda manche di qualificazione dell'halfpipe femminile a #MilanoCortinaOlympic2026 a Livigno. x.com