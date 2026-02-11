Questa sera Milano e Cortina si accendono di nuovo con le Olimpiadi invernali. In diretta TV e streaming, i riflettori sono puntati su Amos, il campione di curling maschile, e sulla coppia di pattinatori artistici Guignard e Fabbri. Due eventi diversi, ma entrambi pronti a portare un po’ di emozione azzurra sul palcoscenico olimpico.

Serata importante per i colori azzurri: il curling maschile e la free dance di GuignardFabbri accendono Milano-Cortina 2026. Tutti gli orari e le informazioni su come vedere le gare in tv e streaming. Giornata azzurra alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con due appuntamenti molto attesi: il torneo di curling maschile, dove sarà impegnato anche Amos Mosaner, vincitore ieri del bronzo nel doppio misto, e il pattinaggio di figura con la free dance di Charlene Guignard e Marco Fabbri. Ecco come seguirli in chiaro e in streaming. Pattinaggio di Figura: GuignardFabbri per il Sogno Olimpico La serata si accende al Mediolanum Forum (Milano) con la Free Dance. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Olimpiadi 2026: Amos (curling) e Guignard-Fabbri (free dance) oggi in diretta TV e streaming

Questa sera le Olimpiadi di Milano e Cortina si aprono con il pattinaggio di figura e il rhythm dance.

Oggi i pattinatori italiani Charléne Guignard e Marco Fabbri scendono in pista per la prova di free dance alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 G. Franzoni D. Paris F. Lollobrigida S. Goggia L. Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi R. Lorello D. Fischnaller N. Macii, S. Conti, C. Guignard, M. Fabbri, L. Naki Gut x.com