Olimpiadi 2026 | Amos curling e Guignard-Fabbri free dance oggi in diretta TV e streaming

Questa sera Milano e Cortina si accendono di nuovo con le Olimpiadi invernali. In diretta TV e streaming, i riflettori sono puntati su Amos, il campione di curling maschile, e sulla coppia di pattinatori artistici Guignard e Fabbri. Due eventi diversi, ma entrambi pronti a portare un po’ di emozione azzurra sul palcoscenico olimpico.

Serata importante per i colori azzurri: il curling maschile e la free dance di GuignardFabbri accendono Milano-Cortina 2026. Tutti gli orari e le informazioni su come vedere le gare in tv e streaming. Giornata azzurra alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con due appuntamenti molto attesi: il torneo di curling maschile, dove sarà impegnato anche Amos Mosaner, vincitore ieri del bronzo nel doppio misto, e il pattinaggio di figura con la free dance di Charlene Guignard e Marco Fabbri. Ecco come seguirli in chiaro e in streaming. Pattinaggio di Figura: GuignardFabbri per il Sogno Olimpico La serata si accende al Mediolanum Forum (Milano) con la Free Dance. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

