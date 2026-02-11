Pattinaggio di figura oggi la free dance | Guignard-Fabbri per lasciare il segno lotta apertissima per l’oro

Oggi i pattinatori italiani Charléne Guignard e Marco Fabbri scendono in pista per la prova di free dance alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con nulla da perdere e tutto da guadagnare, si presentano senza pressione e senza paura, pronti a lasciare il segno nella loro ultima grande esibizione in un contesto che per loro è già speciale. La gara si preannuncia aperta, e il loro atteggiamento è quello di chi affronta il momento con determinazione e serenità, consapevoli che qualunque risultato non cambierà il valore

Senza paura, senza pressioni, con nulla da perdere, con tutto da guadagnare. A casa propria. A prescindere dal risultato finale, quella di oggi sarà senza ombra di dubbio una giornata speciale per Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti ad affrontare la free dance di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quasi un ultimo ballo da vivere tutto d'un fiato. Non è infatti un mistero che i veterani del movimento siano prossimi a chiudere una carriera lunga, strabiliante e "all'antica", fatta di gavetta, di cuore, sudore e di una scalata dalle posizioni più basse fino all'Olimpo, raggiunto con una più che meritata medaglia di bronzo nella gara a squadre, coronamento di un percorso e di un quadriennio in cui l'ambizione era anche quella di accaparrarsi un metallo nella prova di specialità, salvo poi fare i conti con agenti esterni, vedi dirompente comeback di Guillaume Cizeron in coppia con la nuova partner Laurence Fournier Beaudry e le controverse valutazioni che hanno spinto a più non posso i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson.

