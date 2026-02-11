Cgil | Il pronto soccorso cambia In peggio

L’allarme arriva dalla Cgil: il pronto soccorso di Arezzo rischia di peggiorare. La Federazione dei lavoratori della pubblica amministrazione segnala che i cambiamenti in programma potrebbero ridurre la qualità dell’assistenza e creare disagi per i cittadini. La preoccupazione è alta tra gli operatori sanitari, che temono di perdere servizi fondamentali. La questione diventa urgente, perché i tempi di attesa potrebbero aumentare e la sicurezza dei pazienti potrebbe essere compromessa.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Allarme della Fp Cgil: si annunciano profondi cambiamenti al pronto soccorso. Non per migliorare ma per peggiorare la giù gravissima situazione. "Il 9 febbraio – ricorda Roberto Carletti, Coordinatore di area vasta Fp Cgil sanità pubblica – l'Asl Tse ha adottato un avviso pubblico per l'affidamento a soggetti terzi del servizio di accoglienza e della gestione dei codici minori presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Donato di Arezzo. Questa operazione, che di fatto configura una privatizzazione di segmenti fondamentali dell'emergenza-urgenza, è stata fatta in sordina, senza alcuna informativa preventiva o confronto con i sindacati.

