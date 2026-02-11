Cgil | Il pronto soccorso cambia In peggio

Da lanazione.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allarme arriva dalla Cgil: il pronto soccorso di Arezzo rischia di peggiorare. La Federazione dei lavoratori della pubblica amministrazione segnala che i cambiamenti in programma potrebbero ridurre la qualità dell’assistenza e creare disagi per i cittadini. La preoccupazione è alta tra gli operatori sanitari, che temono di perdere servizi fondamentali. La questione diventa urgente, perché i tempi di attesa potrebbero aumentare e la sicurezza dei pazienti potrebbe essere compromessa.

Arezzo, 11 febbraio 2026 –  Allarme della Fp Cgil: si annunciano profondi cambiamenti al pronto soccorso. Non per migliorare ma per peggiorare la giù gravissima situazione. “Il 9 febbraio – ricorda Roberto Carletti, Coordinatore di area vasta Fp Cgil sanità pubblica – l’Asl Tse ha adottato un avviso pubblico per l’affidamento a soggetti terzi del servizio di accoglienza e della gestione dei codici minori presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo. Questa operazione, che di fatto configura una privatizzazione di segmenti fondamentali dell’emergenza-urgenza, è stata fatta in sordina, senza alcuna informativa preventiva o confronto con i sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cgil il pronto soccorso cambia in peggio

© Lanazione.it - Cgil: “Il pronto soccorso cambia. In peggio”

Approfondimenti su Cgil ProntoSalvamento

Rissa al pronto soccorso del Policlinico, polizia e carabinieri evitano il peggio

Momenti di tensione al Policlinico questa sera intorno alle 22.

Natale in ospedale, pronto soccorso sotto stress per la carenza di infermieri. “Ogni anno è peggio”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cgil ProntoSalvamento

Argomenti discussi: Sanità Ciociara, Pronto Soccorso esternalizzati per 8 milioni: l’allarme della Cgil; Pronto soccorso sotto stress, per la Cgil serve una soluzione subito; Terni, Fp Cgil preoccupata per i disagi al pronto soccorso; Aggressione Pronto Soccorso, Cgil: rivedere cabina di regia.

cgil il pronto soccorsoPronto soccorso sotto pressione, proclamato lo stato di agitazione del personaleSindacato denuncia carenze strutturali, carichi di lavoro insostenibili e ricorso crescente a medici delle cooperative: A rischio la qualità dell’assistenza ... vicenzatoday.it

cgil il pronto soccorsoDichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti al pronto soccorso dell’ospedale San BortoloLa sofferenza dei Pronto Soccorso non è più un tema astratto né confinato al dibattito nazionale. Anche nella provincia di Vicenza, e in particolare ... ecovicentino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.