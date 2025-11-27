Le carenze del Pronto soccorso | Buchi in organico in tutta la Romagna ma a Cesena va meglio che altrove

Ha suscitato un comprensibile allarme l'indagine della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza (Simeu) sulle criticità dei pronto soccorso proiettati nei prossimi sei mesi verso un ulteriore peggioramento delle prestazioni già gravate da attese inaffrontabili. "A partire dal prossimo anno un pronto soccorso su quattro - dice Simeu - rischia di operare con meno della metà dei medici necessari". Per quelli che stanno meglio si prevede una copertura massima del 75 per cento. Dottor Tiziano Carradori, direttore generale dell' Asl Romagna, cosa dobbiamo aspettarci per i nostri Ps? "Su scala aziendale ad oggi, ed è bene evidenziare che parliamo di oggi poiché non tutto è prevedibile, abbiamo un livello di copertura del 77 per cento.

