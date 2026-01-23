Via dei Cantieri oggi è bella e pulita ma solo perché c' è il presidente Mattarella

Via dei Cantieri oggi si presenta ordinata e curata, un risultato possibile grazie all'impegno della comunità e delle istituzioni locali. La presenza del presidente Mattarella rappresenta un segno di attenzione e vicinanza alla città. Tuttavia, è importante continuare a valorizzare e mantenere con costanza gli spazi pubblici, affinché il cambiamento duri nel tempo e rifletta un impegno condiviso per il bene comune.

Carissimo presidente Mattarella, è un onore averla nella mia città che è anche la sua del resto, ma abbandoni le immagini dei suoi ricordi. La città adesso è allo sbaraglio: marciapiedi dissestati, strade con buche, i rifiuti che ci sovrastano. Ma a Lei desideriamo mostrare che va tutto bene.🔗 Leggi su Palermotoday.it "Via dei Cantieri mai così pulita grazie alla visita del presidente Mattarella"Negli ultimi sette giorni, via dei Cantieri ha ricevuto particolare attenzione grazie alla visita del presidente Mattarella, contribuendo a mantenere la strada più pulita e curata. Leggi anche: Lavori in via Argiro, il primo isolato prende forma. Il sindaco: "Disagi per i cantieri ma Bari sarà più bella" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Argomenti discussi: Il marciapiede fantasma di via dei Cantieri: Nessuna manutenzione dal 2017 :: Segnalazione a Palermo; Dispositivi viabilità per cantieri e manifestazioni in città; Cantieri e viabilità a Padova: strade chiuse a tratti tra gennaio e febbraio; Cantieri, i principali interventi della settimana 19 - 25 gennaio 2026. Filobus, al via i cantieri in via XX Settembre e in via CantoreL'assessore Ferrante: A Sampierdarena la corsia preferenziale non si tocca, bisogna rinunciare ai parcheggi o alle corsie per le auto ... rainews.it 4 Assi, al via questa sera i cantieri in via Cantore e XX SettembrePartono i cantieri dei 4 Assi a Genova in via Cantore e via XX Settembre: lavori serali, nuovi cavidotti e modifiche temporanee alla viabilità. ligurianotizie.it Uscita di fine corso per Protagonisti e cantieri dell’arte medievale. Oggi una giornata speciale tra studio e meraviglia, insieme alla docente del corso Gigliola Gorio: gli studenti e le studentesse hanno visitato la Chiesa di Sant’Agostino, la Cattedrale di Cremo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.