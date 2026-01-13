Il 13 gennaio a Nostra Signora di Philippsdorf si ricorda un evento di significativa rilevanza spirituale, noto come la «Lourdes della Boemia». Qui, secondo la tradizione, si sono verificati miracoli attribuiti all’apparizione della Madonna, attirando fedeli e pellegrini desiderosi di testimoniare la propria fede. Questo luogo rappresenta un importante punto di riferimento religioso nella regione, simbolo di speranza e devozione per molti credenti.

La Madonna è apparsa a Philippsdorf in quella che verrà soprannominata la «Lourdes della Boemia settentrionale». Due grandi miracoli hanno avuto luogo nell’anno dell’apparizione. Nel 1866 lo sconosciuto villaggio di Philippsdorf, situato vicino al confine di stato con la Sassonia, faceva ancora parte dell’Impero austro-ungarico. Oggi invece si trova nella Repubblica ceca e si chiama. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 13 gennaio, Nostra Signora di Philippsdorf: i miracoli nella terra detta la “Lourdes della Boemia”

Leggi anche: Giornata mondiale dei poveri: iniziativa al Santuario Nostra Signora di Lourdes

Leggi anche: Roma premia l’educazione digitale: la scuola elementare Nostra Signora di Lourdes vince con il progetto “Clicca con i nonni!”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Maria Nalbone ved. Cannella; È morto Mons. Gillet; Medicina, l’ira di Bernini: “Tasse troppo alte per studiare a Tirana”. E ordina lo stop; Facoltà Teologica di Sicilia: al via il 20 gennaio seminario su iconografia e iconologia cristiana, focus sulla Sicilia bizantina.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 gennaio 2026 - Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 13 gennaio 2026, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. msn.com