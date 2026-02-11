Officina 99 Gridas e altri spazi sociali a rischio | pronto il mega-corteo

Questa mattina a Napoli si annuncia un grande corteo contro la chiusura di spazi sociali come Officina 99, Gridas e altri. Le associazioni e i cittadini si preparano a scendere in strada per protestare contro la possibile fine di questi luoghi che da anni sono punti di ritrovo e aggregazione per la comunità. La mobilitazione si preannuncia compatta, con manifestanti che vogliono far sentire forte la loro voce e chiedere che questi spazi siano tutelati.

Officina 99, Gridas, Insurgencia, solo per citare tre esperienze storiche dell'antagonismo napoletano. Per motivazioni differenti sono storie messe a rischio. La minaccia arriva sia a livello nazionale, per una posizione del Governo Meloni contro gli spazi occupati, sia per ostacoli della.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Officina 99 A Scampia torna il Corteo di Carnevale promosso dal Gridas Domenica 15 febbraio 2026, a Scampia torna il tradizionale Corteo di Carnevale. Un tunnel verso il futuro della sanità: "Pronto soccorso subito potenziato. E altri spazi con progetti già pronti" Un nuovo collegamento tra il Santo Stefano e la palazzina esterna, il corridoio sopraelevato, rappresenta un passo avanti nel miglioramento delle strutture sanitarie. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Officina 99 Argomenti discussi: Napoli, Amore che resiste: sabato in piazza per i centri sociali. A Napoli manifestazione in difesa dei centri socialiI recenti attacchi a Officina 99, al Gridas, a Insurgencia, al Carlo Giuliani, al Civico 7, al Cprs, allo spazio occupato Banchi Nuovi e agli altri spazi sociali rientrano in un più ampio disegno di ... corriereirpinia.it NAPOLI: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL CORTEO REGIONALE AMORE CHE RESISTE DI SABATO 14 FEBBRAIOConferenza stampa questa mattina a Napoli per lanciare la manifestazione in difesa degli spazi sociali e di libertà in Campania. Nelle ultime settimane attacchi sono arrivati a Officina 99, Gridas, In ... radiondadurto.org Amore che resiste: conferenza stampa di lancio mercoledì 11 febbraio ore 12:00 presso CSOA Officina99 "I recenti attacchi ad Officina 99, al Gridas Grupporisvegliodalsonno, a Insurgencia, al Carlo Giuliani, al Civico 7 Liberato, al CPRS, allo Spazio Occupa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.