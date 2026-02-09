A Scampia torna il Corteo di Carnevale promosso dal Gridas

Domenica 15 febbraio 2026, a Scampia torna il tradizionale Corteo di Carnevale. Promosso dal Gridas, l’evento coinvolge scuole, associazioni e cittadini singoli. La strada si riempirà di maschere e colori, con tante persone che aspettano questa giornata da mesi. La manifestazione si svolgerà come sempre tra musica, carri e allegria, portando di nuovo nel quartiere un momento di festa condivisa.

Domenica 15 febbraio 2026 torna l'atteso appuntamento con il Corteo di Carnevale di Scampia promosso dal Gridas con la partecipazione di scuole, associazioni e affini e singoli cittadini. Il tema scelto per questa 44esima edizione è "SGOMBERI, PARADOSSI e DIRITTI ovverossia SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA": "Mentre il diritto internazionale - si legge nel manifesto del Carnevale - vale "fino a un certo punto", si sgomberano popoli e comunità, troncando radici e sogni condivisi. Amministratori o capi di stato, in nome del profitto o di interessi di parte, scollegati dalla quotidianità e dal vissuto di chi abita i territori, si rendono complici di azioni paradossali, scambiando vittime e carnefici.

Dopo 45 anni di attività, il centro sociale Gridas di Scampia rischia lo sgombero, suscitando preoccupazioni e appelli da parte del mondo culturale.

