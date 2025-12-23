Un tunnel verso il futuro della sanità | Pronto soccorso subito potenziato E altri spazi con progetti già pronti

Un nuovo collegamento tra il Santo Stefano e la palazzina esterna, il corridoio sopraelevato, rappresenta un passo avanti nel miglioramento delle strutture sanitarie. Questa innovazione, insieme al potenziamento del pronto soccorso e a progetti già pronti per ulteriori spazi, contribuisce a rendere più efficiente l’accoglienza e le cure, garantendo un servizio più rapido e funzionale per i pazienti e il personale.

Il corridoio sopraelevato che collega il Santo Stefano con la nuova palazzina esterna non è soltanto una struttura a vetrate lunga 28 metri e larga 6 metri. Rappresenta anche un passaggio importante verso l'atteso ampliamento del presidio ospedaliero nato troppo piccolo per le esigenze di un bacino d'utenza di oltre 250mila abitanti. Così l'installazione del tunnel aereo, avvenuto con successo nella notte tra sabato e domenica, diventa simbolica proprio nell'ottica di una sanità più efficiente e più razionalizzata. "Dal punto di vista dei lavori siamo pienamente nella tempistica – commenta Maria Teresa Mechi, direttrice del Santo Stefano – Grazie a questi spazi avverrà una riorganizzazione di attività e di percorsi per i cittadini.

