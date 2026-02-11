odore acre e malesseri in centro evacuati dieci turisti e residenti

Un odore forte e sgradevole ha invaso il centro di Assisi, provocando malessere tra residenti e turisti. In pochi minuti, dieci persone sono state fatte evacuare da due bed and breakfast e da alcuni appartamenti vicini, tutti situati in via Portica, a pochi passi da piazza del Comune. Le autorità hanno iniziato a indagare sull’origine di quell’odore acre che ha causato irritazioni alla gola, agli occhi e tosse. Al momento, non si conoscono ancora le cause esatte di quella sostanza che ha messo in allarme l’intera zona.

Assisi, 11 febbraio 2026 – Un odore tanto acre quanto indecifrabile, c apace di irritare la gola e occhi e di provocare colpi di tosse e senso di malessere: a segnalarlo alcuni turisti che avevano preso alloggio in due b&b del centro storico e i proprietari di appartamenti vicini, in via Portica a pochissimi metri dalla centralissima piazza del Comune. Così nella serata di lunedì sono intervenuti i vigili del fuoco con gli uomini del distaccamento di Assisi insieme al Nucleo NBCR (Nucleo batteriologico chimico radioattivo), l’ambulanza del 118, la Polizia di Stato del Commissariato di Assisi. Vista la situazione i turisti alloggiati nel b&b – americani e francesi anche con bambini piccoli - sono stati trasferiti in un’altra struttura ricettiva e anche gli abitanti dell’edificio in maniera precauzionale hanno abbandonato l’alloggio: una decina di persone in totale, che sono state sottoposte a controllo da parte del personale medico e infermieristico del 118, ma nessuno ha avuto la necessità di ricorrere alle cure in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

