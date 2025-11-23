Seicento ragazzi evacuati da scuola L’allarme per un odore sospetto

Pescia, 23 novembre 2025 – Oltre 600 ragazzi evacuati dalla scuola. È il bilancio della caotica mattinata trascorsa ieri all’istituto Marchi di Pescia, dove la preside Anna Paola Migliorini ha deciso in via preventiva di allontanare gli studenti dalle classi, per tutelarne l’incolumità. Niente incendi, niente allarmi, ma si è temuto un rischio di intossicazione per il forte odore che giungeva dall’impianto di aerazione a seguito dell’accensione di quello di riscaldamento. “Si è trattato di un forte odore di qualcosa di chimico, come se bruciasse della gomma o della plastica – spiega la dirigente scolastica – e ho preferito far uscire i ragazzi dalla scuola, non sapendo se potessero esserci rischio per la salute pubblica”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Seicento ragazzi evacuati da scuola. L’allarme per un odore sospetto

