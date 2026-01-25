Borja Iglesias è stato oggetto di insulti omofobi durante una partita, suscitando reazioni di solidarietà tra tifosi e giocatori del Celta Vigo, che si sono dipinti le unghie di celeste. Questo gesto simbolico evidenzia come il mondo dello sport continui a confrontarsi con temi di rispetto e inclusione, sottolineando l’importanza di sostenere valori di tolleranza anche in contesti sportivi.

Ancora una volta l’impegno politico e sociale di Borja Iglesias non è stato compreso. “Spero tu muoia, fr*cio di m*rda”. E ancora: “ Svergognato, vai a casa”. Il costante supporto dell’attaccante del Celta Vigo alla comunità LGBTQ+ ha un caro prezzo da pagare se sei un calciatore. Soprattutto se giochi in Spagna. Da anni vittima di insulti omofobi negli stadi (e sui social), contro il Siviglia è arrivato l’ennesimo attacco gratuito nei suoi confronti. Disponibile e sorridente all’esterno dello stadio – dopo la partita – per firmare maglie e autografi, alcuni notano le sue unghie colorate. “Continua a dipingerti le unghie, fr*cio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Borja Iglesias vittima di insulti omofobi: tifosi e giocatori del Celta Vigo si dipingono le unghie di celeste in segno di solidarietà

