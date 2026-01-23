Adesivi omofobi e razzisti il Comune di San Lazzaro sporge denuncia per istigazione all’odio

Il Comune di San Lazzaro ha presentato una denuncia per adesivi omofobi e razzisti trovati nel Parco della Resistenza e presso l’Arci, denunciando il rischio di istigazione all’odio. Gli sticker, realizzati in stile fumetto, sono stati scoperti in diverse zone della città, suscitando attenzione sulle problematiche legate all’intolleranza e alla discriminazione. La polizia locale sta approfondendo le indagini per identificare i responsabili.

San Lazzaro (Bologna), 23 gennaio 2025 - Stickers omofobi e razzisti, che richiamano lo stile di un fumetto, sono stati ritrovati nell'area del Parco della Resistenza e all'Arci di San Lazzaro. Denuncia contro ignoti per istigazione all'odio. Sarà una denuncia, al momento contro ignoti, per istigazione all'odio quella che l'amministrazione comunale di San Lazzaro si appresta a presentare alla polizia locale di via Salvo d'Acquisto dopo il ritrovamento, in diversi luoghi del territorio, di alcuni adesivi dal contenuto omofobo e di incitamento all'odio razziale. Le prime segnalazioni nel Parco della Resistenza poi nei bagni dell'Arci.

