Domani al Filangieri l’anteprima di Oculus-Spei il docufilm di Annalaura di Luggo dedicato a Papa Francesco

Domani sera al Filangieri si tiene l’anteprima di Oculus-Spei, il nuovo docufilm di Annalaura di Luggo dedicato a Papa Francesco. L’evento rientra nelle celebrazioni per il venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, promosse dal Comitato Neapolis 2500, un’iniziativa dei ministeri degli Esteri e della Cultura. La proiezione è prevista alle 20 e si presenta come un’occasione per scoprire il lavoro della regista e il legame tra la città e il pontefice.

Nell’ambito delle celebrazioni del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, promosse dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 – istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura – domani 5 febbraio, alle ore 20.00, presso il Cinema Filangieri, sarà presentato Oculus-Spei, il documentario cortometraggio dedicato a Papa Francesco, scritto e diretto dall’artista Annalaura di Luggo e realizzato con il patrocinio morale del Giubileo 2025. In occasione della proiezione sarà inoltre illustrato il catalogo, della mostra esposta al Museo del Tesoro di San Gennaro, dove l’installazione multimediale Oculus-Spei sarà visibile fino all’11 febbraio p.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Napoli Centenario

Il cinema napoletano si prepara a una serata speciale il 5 febbraio al Filangieri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Centenario

Argomenti discussi: Cinema, il documentario Oculus-Spei di Annalaura di Luggo in anteprima al Filangieri il 5 febbraio; FORMIA | Menzione speciale al Fermi–Filangieri per il concorso I giovani ricordano la Shoah; Italtel consolida il presidio in Spagna e rilancia l’asse con la Regione di Madrid; Chiaia, l’idea di Petrone: Nuovi sensi di marcia per valorizzare l’area.

Vico Equense. Domani la festa patronale, limitazioni al transitoNoi e altre 3 terze parti selezionate utilizziamo cookie e tecnologie simili. Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it

Un documentario che trae ispirazione da luce e silenzio. Presentato in filmoteca vaticana "Oculus Spei" di Annalaura di Luggo, capace di raccontare e di far "proseguire" il #giubileo, raccontando la fede e la forza di persone con disabilità. Leggi qui shorturl x.com