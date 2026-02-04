Domani al Filangieri l’anteprima di Oculus-Spei il docufilm di Annalaura di Luggo dedicato a Papa Francesco

Domani sera al Filangieri si tiene l’anteprima di Oculus-Spei, il nuovo docufilm di Annalaura di Luggo dedicato a Papa Francesco. L’evento rientra nelle celebrazioni per il venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, promosse dal Comitato Neapolis 2500, un’iniziativa dei ministeri degli Esteri e della Cultura. La proiezione è prevista alle 20 e si presenta come un’occasione per scoprire il lavoro della regista e il legame tra la città e il pontefice.

Nell’ambito delle celebrazioni del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, promosse dal  Comitato Nazionale Neapolis 2500  – istituito congiuntamente dal  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  e dal  Ministero della Cultura – domani 5 febbraio, alle  ore 20.00, presso il  Cinema Filangieri, sarà presentato  Oculus-Spei, il documentario cortometraggio dedicato a  Papa Francesco, scritto e diretto dall’artista  Annalaura di Luggo  e realizzato con il patrocinio morale del  Giubileo 2025. In occasione della proiezione sarà inoltre illustrato il  catalogo, della mostra esposta al Museo del Tesoro di San Gennaro, dove l’installazione multimediale Oculus-Spei sarà visibile  fino all’11 febbraio p.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

