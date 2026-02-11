Occhio al concorso finta ballerina E' una truffa e corre su WhatsApp
Un messaggio inviato da un contatto conosciuto su WhatsApp mette in allarme. Si tratta di una truffa che gira in modo virale, facendo credere a molte persone di partecipare a un concorso per diventare ballerina. In realtà, si tratta di un raggiro che cerca di ingannare e frodare chi risponde. La polizia invita alla massima prudenza e a non condividere dati personali o denaro.
Perugia, 11 febbraio 2026 - Un contatto conosciuto invia sul nostro WhatsApp un messaggio apparentemente innocuo. Il testo invita a votare una presunta bambina impegnata in un concorso di danza e contiene una foto e un link. Il collegamento rimanda a una pagina che richiede l’inserimento del proprio numero di telefono e di un codice ricevuto via SMS. Attenzione: è una truffa. "Inserendo questi dati, i malviventi ottengono il controllo dell’account WhatsApp della vittima". A mettere in guardia gli utenti, la Polizia postale di Perugia. Che prosegue: "Una volta impossessatis i dell’account, i criminali contattano i familiari e gli amici della vittima chiedendo denaro, fingendo urgenze o situazioni di emergenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it
