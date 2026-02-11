Un messaggio inviato da un contatto conosciuto su WhatsApp mette in allarme. Si tratta di una truffa che gira in modo virale, facendo credere a molte persone di partecipare a un concorso per diventare ballerina. In realtà, si tratta di un raggiro che cerca di ingannare e frodare chi risponde. La polizia invita alla massima prudenza e a non condividere dati personali o denaro.

Perugia, 11 febbraio 2026 - Un contatto conosciuto invia sul nostro WhatsApp un messaggio apparentemente innocuo. Il testo invita a votare una presunta bambina impegnata in un concorso di danza e contiene una foto e un link. Il collegamento rimanda a una pagina che richiede l’inserimento del proprio numero di telefono e di un codice ricevuto via SMS. Attenzione: è una truffa. "Inserendo questi dati, i malviventi ottengono il controllo dell’account WhatsApp della vittima". A mettere in guardia gli utenti, la Polizia postale di Perugia. Che prosegue: "Una volta impossessatis i dell’account, i criminali contattano i familiari e gli amici della vittima chiedendo denaro, fingendo urgenze o situazioni di emergenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Occhio al concorso finta ballerina". E' una truffa e corre su WhatsApp

Approfondimenti su Perugia Truffa

Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp, e questa volta si chiama “ballerina”.

Negli ultimi tempi, si parla sempre più della cosiddetta «truffa della ballerina» su WhatsApp.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Perugia Truffa

Argomenti discussi: Crema - Finta banca; Viaggiava con una finta patente pakistana.

Whatsapp, nuova truffa in chat: occhio ai finti sondaggi, concorsi e votazioni onlineUna nuova truffa online si sta diffondendo rapidamente attraverso Whatsapp e ha già coinvolto numerosi utenti. Il meccanismo è subdolo e ben costruito: tutto parte da un messaggio che invita a ... ilmattino.it

“Vota mia figlia/nipote al concorso per ballerina”, ma occhio: è una truffa Whatsapp #tuttoggi #Cronaca #UmbriaItaliaMondo #cronaca #evidenza #scoop #truffa #truffawhatsapp #umbria #whatsapp | http://ow.ly/wLvm106unN6 - facebook.com facebook

Concorsi #istat: tutte le aree in un colpo d’occhio. Una panoramica delle principali aree concorsuali utile per individuare rapidamente l’ambito più in linea con il proprio profilo professionale. Per bando e info: istat.it/amministrazion… #LavorainIstat x.com