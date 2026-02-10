Nuova truffa corre su WhatsApp come difendersi dalla ballerina | i consigli della polizia postale

Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp, e questa volta si chiama “ballerina”. Molti utenti si sono già ritrovati coinvolti, ricevendo messaggi sospetti o cliccando su link ingannevoli. La polizia postale avverte di fare attenzione e suggerisce alcuni trucchi per evitare di cadere nella trappola. È importante non aprire messaggi strani e non condividere i propri dati con sconosciuti.

Inserendo i dati richiesti, i truffatori ottengono il controllo dell'account della vittima. Ecco a cosa stare attenti In questi giorni un nuovo raggiro corre veloce sugli smartphone. Si tratta della cosiddetta truffa della "ballerina". Sono in aumento, infatti, come si legge anche sul sito della polizia postale, "i casi di utenti che ricevono su WhatsApp un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto. Il testo invita a votare una presunta bambina impegnata in un concorso di danza e contiene una foto e un link". Il collegamento, spiega la Postale, rimanda a una pagina che "richiede l'inserimento del proprio numero di telefono e di un codice ricevuto via Sms.

