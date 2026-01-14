Su Whatsapp spopola la truffa della ballerina

Negli ultimi tempi, si parla sempre più della cosiddetta «truffa della ballerina» su WhatsApp. Questa tecnica permette a malintenzionati di prendere il controllo del profilo di un utente, assumendo così il suo ruolo. È importante conoscere i rischi e adottare precauzioni per proteggere la propria privacy e sicurezza digitale. Qui di seguito, analizziamo come riconoscere questa truffa e prevenire eventuali conseguenze.

