Su Whatsapp spopola la truffa della ballerina

Negli ultimi tempi, si parla sempre più della cosiddetta «truffa della ballerina» su WhatsApp. Questa tecnica permette a malintenzionati di prendere il controllo del profilo di un utente, assumendo così il suo ruolo. È importante conoscere i rischi e adottare precauzioni per proteggere la propria privacy e sicurezza digitale. Qui di seguito, analizziamo come riconoscere questa truffa e prevenire eventuali conseguenze.

L’ALLARME. Con uno stratagemma, malintenzionati possono subentrare nel nostro profilo e, a quel punto, agire come se fossimo noi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

