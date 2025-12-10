WWE | Shiloh Hill l’allievo di Undertaker debutta con un trionfo schiacciante a NXT

Shiloh Hill, giovane promessa e allievo di Undertaker, ha fatto il suo debutto trionfale a NXT il 9 dicembre, lasciando il segno con una vittoria schiacciante. L’episodio è stato particolarmente movimentato, tra emozioni e sorprese, anche a causa del fallout di Deadline.

L’episodio del 9 dicembre di NXT è stato davvero movimentato, anche grazie a tutto il fallout di Deadline. Le varie storyline hanno continuato a intrecciarsi. e questo ha aperto la porta all’arrivo di un nuovo volto. Shiloh Hill, che da tempo cattura l’attenzione con la sua gimmick ispirata al dark web e con promo che raccontano il suo autentico passato da atleta universitario, ha finalmente fatto il suo debutto. Vincitore della seconda stagione di  LFG, Hill si è presentato più che pronto per brillare.. @shilohwwe is fired up for his debut! pic.twitter.comLSlXFYmmea — WWE (@WWE) December 10, 2025 Ha ricevuto un’entrata di tutto rispetto e poi è subito saltato nel ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

