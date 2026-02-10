Scoperto nuovo sabotaggio | tranciati i cavi della linea merci

La polizia ha scoperto un nuovo sabotaggio sulla linea merci. I cavi sono stati tranciati, causando ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria. Le indagini continuano a tutta velocità, mentre si cercano tracce e responsabili.

Mentre si indaga sulle rivendicazioni e si esaminano tutte le possibili tracce biologiche sugli ordigni, esplosi e non, che sabato, 7 febbraio, hanno messo in ginocchio la circolazione ferroviaria, si è scoperto un altro danneggiamento. Come riferisce la Dire, a essere tranciati questa volta.

Due notti dopo gli incendi sulla linea Alta velocità, le ferrovie di Bologna tornano nel mirino.

Questa mattina si indaga su un possibile atto di sabotaggio alla stazione di Bologna Centrale.

Un altro colpo alle ferrovie. Dopo i sabotaggi, cavi tranciati a Bologna: cosa è successoDue notti dopo gli ordigni incendiari piazzati in Emilia-Romagna e nelle Marche, polizia ferroviaria e Digos stanno indagando per capire se ci sono collegamenti col nuovo episodio ... ilrestodelcarlino.it

