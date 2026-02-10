Probabile nuovo sabotaggio | tranciati i cavi della linea merci

Questa mattina è stato scoperto un nuovo sabotaggio sulla linea merci. I cavi sono stati tranciati, rallentando di nuovo il traffico ferroviario. Le forze dell’ordine stanno già indagando, cercando di capire se ci siano collegamenti con l’attacco di sabato scorso, quando esplosivi avevano bloccato la circolazione. Sul campo, gli investigatori esaminano le tracce e cercano di raccogliere ogni possibile indizio. La situazione resta tesa.

Mentre si indaga sulle rivendicazioni e si esaminano tutte le possibili tracce biologiche sugli ordigni, esplosi e non, che sabato, 7 febbraio, hanno messo in ginocchio la circolazione ferroviaria, si è scoperto un altro danneggiamento. Come riferisce la Dire, a essere tranciati questa volta.

