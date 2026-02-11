Nuovo cinema italiano | Gelormini e Nanni svelano La Gioia tra sfide emotive e ricerca stilistica

Questa sera, a Roma, è stata presentata in anteprima assoluta “La Gioia”, il nuovo film di Michele Gelormini con Saul Nanni. La proiezione ha attirato molti spettatori curiosi, pronti a scoprire il lavoro di due registi emergenti che cercano di portare un’aria fresca nel cinema italiano. La pellicola affronta temi emotivi intensi, mescolando uno stile visivo originale con una narrazione diretta e senza fronzoli. Gelormini e Nanni hanno spiegato di aver voluto raccontare qualcosa di vero, di sentito, senza compromessi

"La Gioia" Svelata: Gelormini e Nanni Raccontano un Nuovo Cinema Italiano. L'11 febbraio 2026, ha ospitato un'esclusiva anteprima del nuovo film "La Gioia", diretto da Michele Gelormini e interpretato da Saul Nanni. L'evento ha offerto un'immersione nel mondo della produzione cinematografica italiana contemporanea, con un particolare sulle sfide artistiche e tematiche affrontate dal regista e dall'attore protagonista. L'incontro, trasmesso in diretta, ha rappresentato un'occasione unica per svelare alcuni dei segreti dietro la realizzazione di un'opera che si preannuncia come un'esplorazione profonda della condizione umana. Un ragazzo sfrontato e manipolatore cerca di conquistare il suo mondo, mentre la professoressa, che vive una vita monotona, non ha mai sperimentato l'amore se non tra le pagine dei libri. Il nuovo film di Nicolangelo Gelormini, "La gioia", arriva nelle sale italiane il 12 febbraio.

