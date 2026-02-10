Solitudine e ricerca di senso | La gioia al cinema con Golino e Nanni un contrasto di vite

Il nuovo film di Nicolangelo Gelormini, “La gioia”, arriva nelle sale italiane il 12 febbraio. La pellicola racconta due vite diverse, messe a confronto tra solitudine e la ricerca di un senso. Valeria Golino e Saul Nanni interpretano i personaggi principali in una storia che tocca temi semplici ma profondi. La data di uscita si avvicina, e già si parla di un film che potrebbe far riflettere molto chi lo vedrà.

Il nuovo film di Nicolangelo Gelormini, “La gioia”, con Valeria Golino e Saul Nanni, arriva nelle sale cinematografiche italiane il 12 febbraio. La pellicola, presentata alle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia, esplora il tema della solitudine e trae ispirazione da una pièce teatrale, toccando anche elementi di una vicenda di cronaca nera che ha segnato il paese. Il film si concentra sulla storia di Gioia, un’insegnante di francese che vede la sua vita stravolta dall’incontro con un giovane studente. La narrazione si dipana attorno alla figura di Gioia, interpretata da Valeria Golino, una donna che ha sempre vissuto ai margini, immersa nei libri di Flaubert e lontana dalle emozioni intense dell’amore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su La Gioia Il film

Domani arriva nelle sale italiane ‘La Gioia’, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini.

Un ragazzo sfrontato e manipolatore cerca di conquistare il suo mondo, mentre la professoressa, che vive una vita monotona, non ha mai sperimentato l’amore se non tra le pagine dei libri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su La Gioia Il film

Argomenti discussi: La solitudine è politica: un laboratorio per l’engagement di adolescenti e giovani adulti; Shy di Max Porter: ragazzi problematici e solitudine; I giovani oggi tra solitudine digitale e voglia di futuro; Se sei qui non è per caso: psicologia, scienza e ricerca di senso nell’epoca della distrazione.

Adolescenti e solitudine: il legame con i genitori predice la qualità della vita sociale 20 anni dopoUno studio su 7.000 persone rivela che il legame con i genitori in adolescenza predice la qualità della vita sociale vent'anni dopo. Chi vive rapporti familiari solidi ha il doppio delle probabilità d ... orizzontescuola.it

La congiunzione imperfetta della solitudine di Nicola Cincotta: la paura di lasciarsi andareIl romanzo di Nicola Cincotta ha per protagonista un uomo senza nome che vent’anni prima ha deciso di sparire di punto in bianco ... liquidarte.it

Su Raiplay un film biografico sul pittore Paul Gauguin: dalla Parigi borghese alla Tahiti primitiva, una storia di ricerca artistica, solitudine e passione. - facebook.com facebook