De Zerbi è in pole position per diventare il prossimo allenatore del Manchester United Daily Mail

Roberto De Zerbi è tra i candidati principali per diventare il prossimo allenatore del Manchester United, secondo il Daily Mail. Con il cambio di guida tecnica e l’attuale gestione di Michael Carrick, il club cerca stabilità e una strategia più equilibrata sia sul mercato sia in campo, in un contesto di transizione dopo le tensioni degli ultimi mesi. La scelta dell’allenatore rappresenta un tassello importante per il progetto futuro dei Red Devils.

De Zerbi è uno dei nomi forti per il Manchester United della prossima stagione. Con il cambio in panchina e Michael Carrick al timone del Manchester United, il club si prepara a una gestione più prudente sul mercato e in campo, cercando di stabilizzare la squadra dopo le tensioni legate all'era Amorim. La gestione dei giocatori chiave sarà uno degli aspetti più osservati nei prossimi mesi. Scrive il Daily Mail: "Ora che Michael Carrick è stato nominato allenatore ad interim del Manchester United, inevitabilmente si comincerà a parlare del successore a lungo termine di Ruben Amorim a Old Trafford.

