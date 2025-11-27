Si è rinnovato l’impegno della Lega Navale nella campagna nazionale ’ Cima Rossa ’, contro la violenza di genere. La cima rossa, simbolo della campagna, rappresenta il legame, lo spirito di servizio e l’impegno condiviso che unisce tutte le Sezioni e Delegazioni della Lega Navale Italiana. Dal 2023 è il segno distintivo di una iniziativa nazionale che coordina centinaia di attività su tutto il territorio affinché la voce della Lni contro la violenza di genere sia forte, chiara e unitaria. Anche quest’anno la giornata si è svolta in collaborazione con la Cooperativa Sociale On The Road, attiva da decenni nel contrasto alla violenza di genere, e con il Centro Antiviolenza Donna con Te, rappresentato da Laura Gaspari: il dibattito ha posto l’attenzione sulla necessità di sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i più giovani, ai valori del rispetto, della solidarietà e dell’inclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una ’Cima rossa’ per contrastare la piaga femminicidi