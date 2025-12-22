Ha riaperto le porte alla cittadinanza lo storico Palazzo De Caro di piazza della Vittoria di Pianella e lo ha fatto con una visita guidata organizzata per illustrare i lavori di riqualificazione portati a termine negli spazi interni di quello che è uno degli edifici più rappresentativi della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Lo storico Palazzo De Caro di Pianella torna a nuova vita e l'obiettivo è farne il polo culturale e sociale del territorio; Pianella: presentati i lavori di riqualificazione di Palazzo De Caro, simbolo storico della città

