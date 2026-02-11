Nuova rotatoria sacrificati i tigli Se ne salvano solo tre su nove

Questa mattina sono iniziati i lavori per la nuova rotatoria tra viale Stelluti Scala e via Marconi. Le motoseghe hanno eliminato nove tigli, lasciandone in piedi solo tre. La strada sarà più moderna, ma i alberi sono stati sacrificati per realizzare l’opera, che serve soprattutto per facilitare l’accesso all’ospedale Engles Profili.

I motori delle motoseghe hanno segnato l'inizio del cantiere per la nuova rotatoria tra viale Stelluti Scala e via Marconi, un'opera definita strategica per l'accesso all'ospedale Engles Profili. Se da un lato l'amministrazione procede spedita verso quella che definisce "un'opera per la sicurezza e l'accessibilità", dall'altro il clima si fa teso per la presenza degli attivisti del comitato "Salviamo i tigli". I manifestanti ieri mattina hanno presidiato l'area per ribadire il valore storico e ambientale del filare, criticando una scelta che sacrifica alberi sani in nome della viabilità. Tuttavia, dal Comune filtrano rassicurazioni: il dialogo con la Soprintendenza ha permesso di rivedere il piano iniziale, portando al salvataggio di tre dei nove tigli originariamente destinati all'abbattimento.

