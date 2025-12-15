Un pareggio che sa di beffa | l’Arezzo ne fa tre ma i regali difensivi salvano il Pineto

Una sfida ricca di emozioni e colpi di scena al Comunale, dove l’Arezzo segna tre volte, ma i regali difensivi permettono al Pineto di agguantare un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. Un match che resterà nella memoria per la sua imprevedibilità e intensità, tra momenti di pura adrenalina e errori decisivi.

AREZZO – Una partita folle, a tratti surreale. Al Comunale va in scena un pareggio pirotecnico che lascia l'amaro in bocca ai padroni di casa. Arezzo-Pineto finisce 3-3, al termine di novanta minuti in cui è successo letteralmente di tutto: rigori, ribaltoni, infortuni ed errori marchiani. L'Arezzo parte contratto. Al 15? la prima doccia fredda. Disattenzione difensiva, D'Andrea scappa e Venturi lo stende: rigore. Dal dischetto Bruzzaniti non sbaglia. La reazione amaranto è furiosa. Al 18? De Col trova il pari di testa su corner, festeggiando il primo gol in amaranto prima di uscire per infortunio muscolare.