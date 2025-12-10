Pronto verde in piazza Caduti del Lavoro | messi a dimora 4 tigli se ne aggiungeranno altri 18

Questa mattina in piazza Caduti sul Lavoro sono stati piantati i primi quattro tigli, alti circa sei metri. Si tratta di un intervento volto a riqualificare lo spazio pubblico, che ora si arricchisce con un nuovo verde. In totale, sono previsti altri 18 alberi, contribuendo a creare un'area più agradable e sostenibile per la comunità.

Piantati questa mattina, in piazza Caduti sul Lavoro, i primi quattro tigli - alti circa sei metri e con fusto di 30-35 cm di circonferenza - che garantiranno da subito un effetto “pronto verde” in uno spazio pubblico che non aveva mai contemplato la presenza di alberi. Saranno in tutto 22 i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

