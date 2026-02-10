Il re Carlo III si mostra disponibile a collaborare con le autorità britanniche nel caso Epstein. Dopo aver preso le distanze dal fratello Andrea, il sovrano ha detto che è pronto a offrire supporto alla polizia se gli verrà chiesto. La questione riguarda alcune informazioni confidenziali che l’ex principe Andrea avrebbe condiviso con Epstein, legate a missioni commerciali in Asia svolte in passato.

R e Carlo III è pronto a “dare sostegno”, se richiesto, alla polizia britannica incaricata di valutare l’eventuale rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l’ex principe Andrea avrebbe condiviso con Epstein su alcune missioni svolte in anni, in cui era emissario e testimonial commerciale per conto di vari governi britannici in Asia. Lo rende noto Buckingham Palace. Le nuove e-mail inviate a Epstein con report governativi riservati, che incastrano il principe Andrea. Nelle e-mail scambiate tra i due nel 2010, questa volta non si è parlato di “cene eleganti” con ragazze dai tratti esotici o modelle di Bucarest, ma di report precisi realizzati per conto del governo, che pagava i viaggi del duca di York con i soldi dei contribuenti per fare affari e tessere relazioni, vantaggiose, per il Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Caso Epstein, re Carlo prende le distanze dal fratello Andrea: pronto a collaborare con la polizia

