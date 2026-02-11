Novara 25enne maltratta la compagna lanciandole contro stoviglie e immobilizzandola a terra | arrestato

Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Novara dopo aver aggredito la ex compagna. La donna è stata picchiata e lanciata contro stoviglie, poi immobilizzata a terra. L’uomo aveva già violato il divieto di avvicinamento, ma non si è fermato. Ora si trova in cella, mentre le forze dell’ordine indagano sui dettagli dell’accaduto.

È stato eseguito un arresto per maltrattamenti e aggressioni ai danni di una donna: un uomo di 25 anni è stato condotto in carcere dalla Polizia di Stato di Novara dopo aver violato il divieto di avvicinamento imposto per la sua condotta violenta nei confronti dell’ex compagna. Le indagini e la misura cautelare Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella mattinata di sabato 7 febbraio gli agenti della Questura di Novara hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona e il patrimonio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

