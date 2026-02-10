Maltratta la compagna | arrestato La minacciava con una pistola da softair

Maltrattamenti nei confronti della compagna, con l'aggravante di "aver agito per possesso, dominio e limitazione della libertà della donna". Con questa accusa i carabinieri della stazione di Arese hanno arrestato un 39enne italiano residente in città. Il gip di Milano, Marta Pollicino, ha applicato per la prima volta il comma 6 dell'articolo 572 del codice penale sul reato di femminicidio che prevede un aumento della pena, qualora il fatto sia commesso come atto di controllo, possesso, dominio e nonché di limitazione delle libertà individuali della donna, in quanto tale. L'ennesima storia di maltrattamenti andava avanti da mesi ma la vittima, una donna di 39 anni, non aveva mai trovato il coraggio di denunciare perché lui minacciava di fare del male ai suoi familiari.

