Maltratta la compagna e la scaglia contro una porta | condannato dopo dieci anni

È arrivata dopo dieci anni la sentenza di condanna per un quarantatreenne di Villafranca accusato di avere maltrattato la compagna. L’uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: "Maltrattava la compagna e la scaglia contro una porta": condannato dopo dieci anni

Leggi anche: Maltratta e violenta la compagna davanti alla figlia: condannato, fugge ma viene rintracciato in Francia e consegnato all’Italia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Entra in casa della compagna e la minaccia di morte, poi si scaglia contro i carabinieri; Picchia la compagna, poi si scaglia contro gli agenti: arrestato; Riccione, aggredisce la compagna e si scaglia contro i Carabinieri: 65enne arrestato; Lite in un bed and breakfast, poi l’aggressione in strada: un uomo arrestato dalla polizia di Stato per maltrattamenti.

Maltratta la compagna e aggredisce i poliziotti: arrestato - Pescia (Montecatini), 27 ottobre 2025 – Un cittadino albanese di 30 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Pistoia per maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza ... lanazione.it

Già condannato alla reclusione, a Milano, per maltrattamenti e lesioni verso la compagna, l'ha raggiunta ad Ancona, dove la donna si era trasferita, e ha ricominciato a tormentarla con telefonate minacciose verso di lei e il figlio. E ora dovrà indossare il braccia - facebook.com facebook

Foligno, maltratta compagna e figlia minorenne per mesi: allontanato da casa x.com