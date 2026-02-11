Novak Djokovic pazzo della performance di Ilia Malinin alle Olimpiadi
Novak Djokovic ha seguito con attenzione la performance di Ilia Malinin alle Olimpiadi. Il tennista serbo si è lasciato andare a una reazione spontanea, mostrando grande entusiasmo. Djokovic ha applaudito e sorriso, visibilmente colpito dall’energia e dalla tecnica del giovane pattinatore. L’evento ha catturato l’attenzione anche di uno sportivo che, di solito, si concentra sui campi da tennis. Ora il pubblico attende di vedere se questa passione si tradurrà in qualche commento o gesto pubblico.
Novak Djokovic tra il pubblico delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il tennista è pazzo della performance di Ilia Malinin. Novak Djokovic è arrivato in Italia per godersi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il tennista serbo, reduce dalla finale degli Australian Open 2026, dove ha battuto Jannik Sinner ma è stato sconfitto da Carlos Alcaraz, in questi giorni è atterrato a Milano per assistere ad alcune gare dei Giochi. Dopo aver già preso parte alla Cerimonia di Apertura, che si è tenuta allo Stadio San Siro, Djokovic è arrivato alla Milano Ice Skating Arena di Assago per godersi la gara di pattinaggio. 🔗 Leggi su Novella2000.it
