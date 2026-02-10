Ilia Malinin alle Olimpiadi incanta e sconvolge | è un guerriero vestito d'oro

Ilia Malinin sorprende ancora. Durante le Olimpiadi, il giovane pattinatore ha lasciato senza parole il pubblico con una performance da vero guerriero, indossando un costume dorato e muovendosi con grinta sulle note di

Ilia Malinin sconvolge le Olimpiadi con il salto mortale all’indietro che era vietato da 50 anni

Ilia Malinin ha fatto il colpo a sorpresa alle Olimpiadi.

Milano-Cortina 2026: Ilia Malinin e quel salto mortale vietato per 50 anni che ha regalato l’oro agli USA

Ilia Malinin, con un salto mortale che nessuno si era più azzardato a tentare in gara da oltre 50 anni, ha regalato l’oro agli Stati Uniti.

ilia malinin alle olimpiadiCon Ilia Malinin il pattinaggio torna pop: alle Olimpiadi riporta il salto mortale all’indietro proibitoLa stella ha fatto guadagnare l’oro a squadre agli Stati Uniti, ma gareggia per battere se stesso e i suoi record che l’hanno reso Quad God ... ilsecoloxix.it

ilia malinin alle olimpiadiStasera Malinin vola verso l'oro con il salto mortale, ma negli Anni ‘90 era illegale e l’iconoclasta Surya Bonaly lo atterrò davanti alle facce dei giudiciMalinin è già leggenda, ma il salto mortale all'indietro di Surya Bonaly, pattinatrice nera in un mondo di russe col tutù, fu pura rivoluzione. A Nagano 1998 si alzò un urlo di identità e di ribellion ... vogue.it

