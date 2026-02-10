Ilia Malinin alle Olimpiadi incanta e sconvolge | è un guerriero vestito d'oro

Ilia Malinin sorprende ancora. Durante le Olimpiadi, il giovane pattinatore ha lasciato senza parole il pubblico con una performance da vero guerriero, indossando un costume dorato e muovendosi con grinta sulle note di

Ilia Malinin ha incantato il pubblico vestito da guerriero sulle note di "The Lost Crown": ma la corona di re del ghiaccio non l'ha affatto persa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Ilia Malinin

Ilia Malinin ha fatto il colpo a sorpresa alle Olimpiadi.

Ilia Malinin, con un salto mortale che nessuno si era più azzardato a tentare in gara da oltre 50 anni, ha regalato l’oro agli Stati Uniti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ilia Malinin

Argomenti discussi: Stasera il libero di Ilia Malinin: vedremo il primo salto quintuplo della storia alle Olimpiadi invernali 2026?; Malinin, pattinaggio: il dio dei quadrupli non teme confronti a Milano-Cortina. Sette salti per stupire; Chi è Ilia Malinin, il fenomeno del pattinaggio artistico atteso alle Olimpiadi; Malinin: Irreale aver lasciato a bocca aperta Djokovic col mio salto mortale.

Con Ilia Malinin il pattinaggio torna pop: alle Olimpiadi riporta il salto mortale all’indietro proibitoLa stella ha fatto guadagnare l’oro a squadre agli Stati Uniti, ma gareggia per battere se stesso e i suoi record che l’hanno reso Quad God ... ilsecoloxix.it

Stasera Malinin vola verso l'oro con il salto mortale, ma negli Anni ‘90 era illegale e l’iconoclasta Surya Bonaly lo atterrò davanti alle facce dei giudiciMalinin è già leggenda, ma il salto mortale all'indietro di Surya Bonaly, pattinatrice nera in un mondo di russe col tutù, fu pura rivoluzione. A Nagano 1998 si alzò un urlo di identità e di ribellion ... vogue.it

Il backflip di Ilia Malinin è il salto più rivoluzionario della storia Per rispondere, bisogna riavvolgere il nastro fino al 1998. Quando una donna sovvertì le leggi della fisica ma soprattutto quelle molto più rigide dell'establishment del ghiaccio - facebook.com facebook

Credere in “Quad God”, il dio dei quadrupli: Ilia Malinin vuole andare oltre i limiti x.com