Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per riflettere sulle vittime dell’Olocausto. A Cortona, l’istituto Signorelli partecipa al progetto del Ministero dell’Istruzione, offrendo agli studenti una visita virtuale ai campi di sterminio e mostrando le fotografie del viaggio ad Auschwitz. Un momento di approfondimento e memoria, dedicato a sensibilizzare le nuove generazioni su questa importante ricorrenza.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – L’istituto Signorelli aderisce al progetto del Ministero: visita virtuale dei campi di sterminio, esposte le fotografie del viaggio ad Auschwitz. L’Istituto d’istruzione superiore «Luca Signorelli» con il patrocinio dell’Amministrazione comunale organizza un’iniziativa in occasione del Giorno della Memoria. Lunedì 26 gennaio alle 9,30 nella sala La Moderna di via Maffei le studentesse e gli studenti assisteranno alla visita guidata virtuale ai campi di sterminio nazisti. La scuola cortonese ha aderito al progetto del Ministero dell’Istruzione e del merito per l’edizione 2026 del Giorno della Memoria, ricorrenza in cui si commemorano le vittime della Shoah. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, gli studenti protagonisti nel Giorno della Memoria

“Giorno della Memoria”, a Cavriglia passeggiata con gli studentiIl 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza istituita dall'Onu per ricordare la liberazione di Auschwitz nel 1945.

Giorno della Memoria: gli spettacoli nel territorio per non dimenticareIl 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un momento di riflessione dedicato alla memoria della Shoah e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cortona, gli studenti vanno in tv. Uno Mattina entra nelle scuoleCortona torna in televisione con i suoi studenti. Sabato 3 gennaio, intorno alle ore 10, su Uno Mattina in Famiglia andrà in onda il servizio realizzato in città dal regista Andrea Rispoli per la ... lanazione.it

Cortona, gli studenti tornano a Uno mattina in famiglia. Appuntamento in Tv sabato 3 gennaioArezzo, 1 gennaio 2026 – Cortona, gli studenti tornano a Uno mattina in famiglia. Appuntamento in Tv sabato 3 gennaio. La trasmissione di Rai Uno ospita gli alunni dell’istituto Cortona 1 e ... lanazione.it

Comune di Cortona. Blur · Country House (2012 Remaster). LA CHIANINA COME LA PENSANO I BAMBINI In vista della 71^ edizione della Mostra interprovinciale del Vitellone di Fratticciola, torna il Concorso di illustrazioni rivolto agli studenti degli istituti com - facebook.com facebook