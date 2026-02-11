Nonostante l' ottimo risultato nella squadra del curling italiano restano gli strascichi polemici delle scorse settimane

Dopo aver vinto il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Stefania Constantini ha dedicato la medaglia alla famiglia e al suo fidanzato. La giocatrice di curling ha anche espresso il suo rammarico per la scelta del team, che ha escluso Angela Romei dai convocati, sostituendola con la figlia del direttore tecnico. Restano tensioni e polemiche tra i membri della squadra, che ancora si fanno sentire dopo le ultime decisioni.

( a skanews) — Dopo i ringraziamenti al fidanzato e alla famiglia, Stefania Constantini, bronzo nel doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha voluto dedicare la medaglia ad Angela Romei, atleta del curling esclusa dalle convocazioni per i Giochi dal dt Marinai, che ha convocato, al posto della Romei, sua figlia Rebecca. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Stefania Constantini, una medaglia per due: la dedica è alla compagna esclusa iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nonostante l'ottimo risultato, nella squadra del curling italiano restano gli strascichi polemici delle scorse settimane Approfondimenti su Stefania Constantini David Juventus, scenario definito in vista di gennaio: nonostante le voci d’addio delle ultime settimane…Svelata la situazione del canadese In vista di gennaio, si delineano gli scenari per David Juventus, il canadese oggetto di voci di mercato nelle ultime settimane. Rosenior esalta lo spirito di squadra nonostante la sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal nella Coppa EFL L’allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha sottolineato l’importanza dello spirito di squadra, nonostante la recente sconfitta per 3-2 contro l’Arsenal in Coppa EFL. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Olimpiadi, buona la prima per il curling: Constantini e Mosaner battono la Corea del Sud Ultime notizie su Stefania Constantini Argomenti discussi: Valutazione DS a livello di eccellenza e supporto dell’ANP sul contraddittorio; SETTORE GIOVANILE: I RISULTATI DEL WEEKEND; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Ovs rinuncia a comprare Kasanova: manca l'accordo con le banche e l'offerta decade. De Zotti: «Jesolo si conferma città di centrodestra. Il presidente ha ottenuto un ottimo risultato, lo stesso vale per Fratelli d'Italia»JESOLO (VENEZIA) - «Jesolo si conferma città di centro destra. Il presidente Alberto Stefani ha ottenuto un ottimo risultato, lo stesso vale per Fratelli d'Italia: è stato premiato il lavoro svolto in ... ilgazzettino.it LA PARTITA DEGLI SQUALI | Nonostante l’espulsione di Gallo al 55’, i pitagorici riescono a pareggiare con Gomez all’80’ conquistando un ottimo punto - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.