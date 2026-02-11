non trovano i soldi e gli rubano il cane arrestati due rapinatori

Due giovani sono finiti in manette dopo aver messo a segno due rapine in pochi minuti a Massa Carrara. I fatti risalgono alla sera del 14 gennaio, quando i due hanno minacciato una persona e rubato il cane. I Carabinieri della compagnia di Carrara sono riusciti a individuare e arrestare un 28enne di Castelnuovo Magra e una 23enne di Carrara, ritenuti responsabili di aver agito insieme. Le indagini sono state rapide, e ora i due si trovano in cella in attesa di processo.

Massa Carrara, 11 febbraio 2026 – Due rapine nel giro di pochi minuti nella stessa zona della città. Per quei fatti, avvenuti la sera del 14 gennaio, i Carabinieri della compagnia di Carrara hanno arrestato due giovani: un 28enne di Castelnuovo Magra e una 23enne di Carrara, ritenuti responsabili di aver agito in concorso. Le rapine e le aggressioni . La prima aggressione è avvenuta nel viale XX Settembre davanti a un bancomat, ai danni di un barista 23enne che, dopo essere uscito da lavoro, stava versando un assegno all’Atm. Il giovane è stato avvicinato dal 28enne, armato di coltello, che lo ha minacciato per farsi consegnare il denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

