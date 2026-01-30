Picchiano 4 rider e gli rubano soldi e cibo | arrestati 3 ragazzi si cercano gli altri complici

30 gen 2026

Questa mattina i carabinieri hanno fermato tre giovani, ritenuti responsabili dell’aggressione e della rapina a quattro rider avvenuta il 11 maggio a Seveso. I ragazzi sono stati portati in caserma, mentre le forze dell’ordine cercano ancora i complici coinvolti nell’episodio.

I carabinieri hanno arrestato 3 giovani per aver aggredito e rapinato almeno 4 rider lo scorso 11 maggio a Seveso (Monza). Continuano le indagini per identificare i complici.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

