Picchiano 4 rider e gli rubano soldi e cibo | arrestati 3 ragazzi si cercano gli altri complici
Questa mattina i carabinieri hanno fermato tre giovani, ritenuti responsabili dell’aggressione e della rapina a quattro rider avvenuta il 11 maggio a Seveso. I ragazzi sono stati portati in caserma, mentre le forze dell’ordine cercano ancora i complici coinvolti nell’episodio.
I carabinieri hanno arrestato 3 giovani per aver aggredito e rapinato almeno 4 rider lo scorso 11 maggio a Seveso (Monza). Continuano le indagini per identificare i complici.🔗 Leggi su Fanpage.it
