Ortona arrestato un 25enne per spaccio di droga

Un giovane di 25 anni, residente a Pescara ma domiciliato a Ortona, è finito in manette questa mattina. I carabinieri della compagnia locale lo hanno fermato e arrestato con l’accusa di spaccio di droga. L’operazione è avvenuta nel centro della città, dove i militari avevano notato comportamenti sospetti. Durante le perquisizioni, hanno trovato sostanze stupefacenti e denaro contante. Il ragazzo si trova ora in caserma, in attesa di essere portato davanti al giudice.

Un 25enne residente a Pescara ma domiciliato a Ortona è stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita il 31 gennaio scorso dai militari del nucleo operativo e radiomobile, su.

