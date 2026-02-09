Aggressioni violenza droga e telefonini | il carcere di Prato si conferma una polveriera

Il carcere di Prato si conferma una polveriera. Le aggressioni, i litigi e le risse tra detenuti sono all’ordine del giorno. In più, si segnalano episodi di uso di droga e telefonini nascosti. La situazione rischia di uscire dal controllo, con agenti e istituzioni che cercano di trovare una soluzione.

PRATO – Un bollettino di guerra. Non ci sono altri termini per definire la spirale di violenza e illegalità che sta travolgendo il carcere della Dogaia a Prato. Nonostante i blitz della procura di giugno e novembre scorsi, la struttura di via della Dogaia sembra essere diventata una polveriera fuori controllo: aggressioni brutali agli agenti, traffico di droga mai domo e una diffusione capillare di smartphone che trasformano le celle in centralini operativi del crimine. L’ultimo episodio cronologico risale a venerdì scorso, 6 febbraio, quando un detenuto romeno di 26 anni ha scagliato la schiuma di un estintore dritto negli occhi di un agente, colpendolo poi con il pesante cilindro metallico e distruggendo una telecamera di sorveglianza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Un altro episodio di violenza scuote il carcere della Dogaia a Prato.

L'ottava sezione del tribunale di Napoli ha deciso di non arrestare 35 persone indagate in un caso di droga e telefonini in carcere.

