Non si può morire di scuola la Rete degli Studenti Medi in protesta contro i Pcto

Oggi a Latina, alle 14, la Rete degli Studenti Medi ha organizzato un flash mob per ricordare Lorenzo Parelli, lo studente deceduto durante un percorso di alternanza scuola-lavoro. La manifestazione ha anche espresso la propria posizione contro i Pcto, sottolineando l'importanza di garantire sicurezza e tutela agli studenti coinvolti in queste esperienze.

Anche a Latina, oggi pomeriggio alle 14, si è svolto un flash mob organizzato dalla Rete degli Studenti Medi per ricordare Lorenzo Parelli, lo studente rimasto ucciso in un percorso di ex alternanza scuola-lavoro. I ragazzi chiedono di abolire una volta per tutte questi percorsi. Il picchetto si é svolto davanti al liceo Manzoni. Lorenzo Parelli, nato in provincia di Udine, aveva 18 anni e frequentava il quarto anno del settore meccanica industriale dell’Istituto di Formazione Professionale Bearzi. Il 21 gennaio 2022, Lorenzo è morto nell’azienda metalmeccanica dove svolgeva uno stage. Lo avrebbe terminato la sera stessa.🔗 Leggi su Latinatoday.it Scuola: Rete studenti medi Lazio, termosifoni spenti e infiltrazioni da Roma a BraccianoLa Rete degli studenti medi del Lazio segnala, attraverso una comunicazione ufficiale, le criticità riscontrate in molte scuole della regione. La rete degli studenti medi rilancia la battaglia sul diritto allo studioSi è svolta l’assemblea provinciale della rete degli studenti medi, intitolata Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: ARONA - Mostra Non si può morire per un dollaro; Operaicidio. Si può morire così a Cortina?; Sentenza Magherini, parla il fratello Andrea: Ora cambino le regole, non si può morire durante un fermo dei Carabinieri – ASCOLTA; Non si può morire per un dollaro, ancora un giorno. Non si può né uccidere né morire da ragazzini per una foto artificialeSarebbe stata una foto generata con l’intelligenza artificiale all’origine dell’omicidio consumatosi nei giorni scorsi in una scuola di La Spezia, una foto di un abbraccio della vittima con la ... repubblica.it A Stromboli non si può morire: il caro estinto va in trasferta. Finiti i loculi, non si sa dove costruire quelli nuoviTutto esaurito al cimitero, e l’ipotesi di sepolture ad Alicudi. Sullo sfondo la voglia di autonomia dal comune di Lipari ... lasicilia.it Com’è possibile morire accoltellato da un compagno di classe, a scuola Non avremmo mai pensato di assistere anche a questo e ci stiamo tutti interrogando sulle strade da prendere per evitare che l’espressione delle proprie idee, dei propri sentimenti, d - facebook.com facebook Non si può morire a scuola. Con una coltellata. Per una foto. A 18 anni. E non serve vietare la vendita dei #coltelli. Se li portano da casa. Che abbiamo un problema vero di #immigrazione lo abbiamo capito o vogliamo continuare a parlare di aria fritta #LaSp x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.