Nessuno dovrebbe morire dimenticato, dice una frase che fa riflettere e rattristare. La notizia che ho letto riguarda una persona che, per qualche motivo, è stata lasciata senza attenzione e senza rispetto, finendo per morire da sola e dimenticata. La tristezza cresce pensando a quante storie simili si nascondono dietro le notizie di tutti i giorni.

Gentile Direttore Feltri, ho letto una notizia che mi sta facendo molto riflettere e che anche mi rattrista. Due donne anziane sono state trovate morte a Udine. Non nella stessa casa. Non vivevano insieme. Sono morte e il mondo non se ne è accorto. I loro cadaveri sono stati scoperti a distanza uno di settimane e l'altro a distanza di mesi dalla fine. Quale livello di indifferenza e di solitudine abbiamo raggiunto? E temo che si possa sempre peggiorare. Sara Colussi Cara Sara, le notizie che citi sono di quelle che non fanno rumore, ma dovrebbero farlo. Due donne anziane trovate morte a Udine, sole, ciascuna nella propria casa, scoperte a distanza di settimane e di mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

