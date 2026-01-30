Nessuno dovrebbe morire dimenticato, dice una frase che fa riflettere e rattristare. La notizia che ho letto riguarda una persona che, per qualche motivo, è stata lasciata senza attenzione e senza rispetto, finendo per morire da sola e dimenticata. La tristezza cresce pensando a quante storie simili si nascondono dietro le notizie di tutti i giorni.

Gentile Direttore Feltri, ho letto una notizia che mi sta facendo molto riflettere e che anche mi rattrista. Due donne anziane sono state trovate morte a Udine. Non nella stessa casa. Non vivevano insieme. Sono morte e il mondo non se ne è accorto. I loro cadaveri sono stati scoperti a distanza uno di settimane e l'altro a distanza di mesi dalla fine. Quale livello di indifferenza e di solitudine abbiamo raggiunto? E temo che si possa sempre peggiorare. Sara Colussi Cara Sara, le notizie che citi sono di quelle che non fanno rumore, ma dovrebbero farlo. Due donne anziane trovate morte a Udine, sole, ciascuna nella propria casa, scoperte a distanza di settimane e di mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nessuno dovrebbe morire dimenticato

Approfondimenti su Nessuno Dimenticato

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Kobe e Gianna Bryant, a Reggio è stata organizzata un’iniziativa dedicata al ricordo del grande campione di basket e della sua figlia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nessuno Dimenticato

Argomenti discussi: Morire senza umiliazioni: il calvario di Luciano, malato oncologico terminale.

Nessuno dovrebbe morire dimenticatoMigliaia di persone che muoiono in casa e vengono scoperte dopo mesi, talvolta dopo anni ... ilgiornale.it

Il 16 aprile l’udienza. Ci piacerebbe tanto fare un po’ di giustizia per Alessandro. Nessuno dovrebbe morire solo in un fosso con la assoluta convinzione di non avere più’ nessuno al mondo. - facebook.com facebook