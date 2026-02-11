Non ha l' abbonamento con sé | ragazzino disabile fatto scendere dal bus

Un ragazzino disabile viene fatto scendere dal bus perché senza abbonamento. La scena si svolge vicino a Belluno, ma il fatto arriva dalla provincia di Vicenza e sembra ancora più grave. I testimoni raccontano di un episodio che ha lasciato molti senza parole, soprattutto per come è stato gestito il problema.

Sembrano esserci tutti i presupposti per parlare di un nuovo “caso Belluno”. La vicenda arriva dalla vicina provincia di Vicenza; i contorni, però, sembrerebbero ancora più gravi rispetto ai fatti del bellunese. A Piovene Rocchette un ragazzo disabile di 15 anni sarebbe infatti stato fatto.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Studente disabile non ha l'abbonamento, l'autista lo fa scendere dall'autobusPensava di avere lasciato a casa l'abbonamento del bus, che invece ha poi scoperto di avere, ed è stato fatto scendere dell'autista del mezzo a cui uno studente di 15 anni disabile si era rivolto per ... msn.com

Vicenza, studente disabile dimentica l’abbonamento: l’autista lo fa scendere dal bus sotto la pioggiaIl 15enne ha segnalato la mancanza della tessera al conducente: lasciato alla fermata sotto la pioggia. La lettera-sfogo della mamma: Perché non è stato semplicemente multato?. L’azienda di trasport ... msn.com

