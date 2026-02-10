Vicenza dimentica l' abbonamento del bus | 15enne disabile fatto scendere

Un ragazzo disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un bus a Vicenza perché non aveva l’abbonamento. La società di trasporti ha già avviato le verifiche e promette sanzioni se si conferma che l’autista ha sbagliato. La famiglia del ragazzo si è detta sorpresa e delusa per quanto accaduto.

A pochi giorni di distanza dalla vicenda dell'11enne veneto fatto scendere dall'autobus e costretto a camminare per sei chilometri al gelo, da Vicenza arriva un'altra storia simile. Questa volta il protagonista è uno studente 15enne disabile che credeva di aver dimenticato a casa l'abbonamento necessario a viaggiare a bordo del bus. In realtà il ragazzo aveva con sè il titolo di viaggio. Il giovane è andato dall'autista per segnalargli l'accaduto ed è stato invitato a scendere alla fermata. Lì è rimasto da solo, e sotto la pioggia, ad aspettare il nonno. Appreso quanto successo al figlio, la madre ha deciso di denunciare l'accaduto al Giornale di Vicenza.

